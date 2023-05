Les cantons romands signent une convention sur la santé numérique

Les ministres de la santé des cantons du Jura, Fribourg, Genève, Valais et Vaud renforcent leur collaboration en matière de santé numérique. Avec ce texte, ils fixent un cadre commun permettant le développement conjoint d'outils issus des nouvelles technologies et utiles à la prise en charge des patientes et des patients.

Cette convention s'inscrit dans la continuité du dossier électronique du patient, mis à disposition par l'Association CARA et financé par les cinq cantons contractants, ont annoncé ceux-ci vendredi dans un communiqué conjoint.

Les cinq cantons romands visent ainsi à disposer de bases légales permettant la mise à disposition et l'exploitation d'autres services de santé numérique. Ce, afin d'améliorer la prise en charge et la coordination de soins, ajoutent-ils, soulignant le caractère unique en Suisse d'une telle collaboration dans ce domaine.

Plusieurs des cantons contractants travaillent déjà sur divers services complémentaires au dossier électronique du patient. Notamment sur le plan de médication partagé, censé donner un aperçu exhaustif et à jour des traitements de la patientèle.





Meilleure coordination

Ils planchent aussi sur le plan de soins partagé, qui ambitionne de soutenir les équipes interprofessionnelles dans leur prise en charge de malades chroniques ou en situation complexe. Ce sont ces patients que les améliorations visent en premier lieu, facilitant une transmission rapide et pertinente des informations.

De manière générale, ces innovations doivent améliorer l’efficience, la sécurité et la qualité des prises en charge. La convention ancre par ailleurs la gratuité de ces services pour les patients.

Le texte accorde une attention particulière à la sécurité et à la protection des données en lien avec les organisations qui les traitent. Selon les cantons, il offre la possibilité aux patientes et aux patients de s'approprier leurs données personnelles et renforce de ce fait leur capacité de décision et de prise en charge.

Ce projet a été soumis à une commission interparlementaire d'examen et a été accepté moyennant quelques amendements. L'entrée en vigueur de la convention est prévue début 2024, une fois que les parlements des cantons contractants l'auront ratifiée. /ATS-gtr