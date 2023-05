La fin d'une longue attente pour les fans de Zelda

C’est un événement attendu impatiemment par de nombreux joueurs dans le monde. Le nouvel opus de « The Legend of Zelda » est sorti vendredi sur console Nintendo Switch. Intitulé « Tears of the Kingdom », il est la suite directe de Zelda « Breath of The Wild » sorti en mars 2017. Après une attente de plus de 6 ans, les fans de la mythique licence de Nintendo peuvent enfin découvrir les suites des aventures de Link et de la princesse Zelda dans le royaume imaginaire d’Hyrule. Retour sur quelques dates et chiffres clés de l’une des licences les plus mythiques du jeu vidéo devenue monument de la pop culture.





Le rêve de Shigeru Miyamoto

Tout commence en 1986 avec la sortie du premier jeu vidéo de la série intitulé « The Legend of Zelda » sur Famicom. Petite révolution en son temps, ce jeu d’aventure plonge le joueur dans un univers vaste…. Et permet par exemple aux joueurs de sauvegarder leur partie afin de la reprendre plus tard, une fonction quasiment indispensable pour un jeu bien plus long que la moyenne de l’époque. Le jeu se vend à plus de 6 millions d’exemplaires et le succès n’a plus jamais quitté la licence, qui a accouché de 16 jeux et de nombreux spin-offs et s’est vendue à plus de 140 millions d’exemplaires dans le monde.

C’est Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, qui a imaginé Zelda. C’est dans ses souvenirs d’enfance qu’il a puisé pour imaginer son jeu. Lorsqu’il partait à l’aventure dans les environs de Sonobe au Japon pour explorer la nature environnante. Ce sentiment ne l’a jamais quitté et il a voulu le retranscrire dans un jeu vidéo. C’est ainsi qu’est né « The Legend of Zelda ».





L’exploration quasi sans limites

Cette liberté, c’est le fil rouge de la série qui ne donne que très rarement aux joueurs un but clair dès le début. Le jeu encourage plutôt à explorer et faire preuve de curiosité et de bravoure pour découvrir au fil des aventures qu’elle est sa mission. Ce concept a été poussé à son paroxysme dans le dernier opus de la série sorti en 2017 et qui accordait alors une liberté encore jamais vue dans un jeu vidéo. « Breath of the Wild » a redéfini les codes du genre et s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, un record pour la franchise.

En bientôt 40 ans d’existence, la licence Zelda dépasse aujourd’hui largement les frontières du jeu vidéo. Elle a fait un passage sur petit écran, a été adaptée en manga, bande dessinée, romans. L’univers nourrit la créativité de nombreux fans à travers le monde. Avec un nouveau jeu qui semble repousser encore les limites du genre, le phénomène Zelda ne semble pas près de s’essouffler. /tna