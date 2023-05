Des enseignants à la rencontre d’entreprises horlogères

Valoriser les métiers techniques et instaurer un échange entre enseignants et formateurs : c’est le but du projet « Les enseignants rencontrent les entreprises », mis en place par #bepog et le canton du Jura. Une vingtaine d’enseignants de Delémont sont ainsi allés visiter l’entreprise formatrice Joray & Wyss et sa filiale Pivodel, toutes deux installées à Delémont et spécialisées dans la fabrication de rouage horloger haut de gamme. Les participants ont pu suivre une présentation sur les métiers techniques enrichie de témoignages de collaborateurs ayant vécu la formation duale et qui ont évolué à des fonctions à responsabilités.

Pour le ministre jurassien de la formation Martial Courtet, « cette journée permet aux enseignantes et aux enseignants de l’école obligatoire de mieux connaître la formation professionnelle, car ils sont fréquemment questionnés par leurs élèves sur l’apprentissage et ses perspectives ». /comm-jad