L’AJEC-JU renouvelle son comité

Pascal Faivet conserve la présidence de l’Association des employés communaux d’administration. Le secrétaire communal des Breuleux a été réélu à la tête de l’AJECA-JU lors de l’assemblée qui s’est tenue mercredi dernier à Courrendlin. Le comité a également été renouvelé pour quatre ans. Il souhaite « étudier et finaliser un dossier pour offrir des alternatives et un soutien aux employés communaux en cas de problèmes conflictuels avec les autorités ou autres partenaires ». L’association va également « rester attentive à la mise en œuvre des mesures du Plan équilibre 22-26 et de la promesse d’effets neutres pour les communes ».