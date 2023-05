Un nouveau nom et des candidats au National pour le PEV Jura

Le PEV Jura participera aux élections fédérales d’octobre prochain mais sous un nouveau nom. La section cantonale du Parti évangélique a décidé de se rebaptiser « PEV Les Socio-Chrétiens » et présentera deux candidats au Conseil national. Le président de la formation politique, Philippe Siraut de Delémont, ainsi que Frédéric Nicolet de Rossemaison seront en lice. Le PEV Jura s’était déjà lancé dans la course lors des précédentes élections fédérales en 2019. Sa liste avait recueilli seulement 1,44% des suffrages. Philippe Siraut estime que son parti peut atteindre entre 2% et 3% des suffrages lors du scrutin de l’automne prochain. Il précise que des discussions sont en cours avec Le Centre en vue d’établir un apparentement puisque les deux formations politiques partagent le même groupe parlementaire aux Chambres fédérales. Aucun accord n’a été finalisé pour le moment.

Philippe Siraut estime, par ailleurs, que le nouveau nom de « PEV Les Socio-Chrétiens » pourra clarifier la position de son parti situé au centre-gauche tout en défendant des valeurs chrétiennes. « Avec le nom Parti évangélique, tout le monde pensait que nous étions là en tant que représentant d’églises pour évangéliser, alors que ce n’est évidemment pas notre objectif », indique Philippe Siraut.