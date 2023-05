Des milieux naturels à respecter

Le public doit respecter les milieux naturels de la région. Avec les week-ends prolongés et les beaux jours qui devraient arriver, la nature jurassienne est très prisée par la population locale et les visiteurs de l’extérieur. Toutefois, l’Office de l’environnement tient à rappeler certaines règles pour respecter la faune et la flore.







De la tranquillité pour la faune et la flore

Tout d’abord, il faut préciser que cette période est primordiale pour la faune. Elle correspond à la mise-bas, ce qui signifie que le dérangement d’un animal pourrait lui être fatal à lui ou à sa progéniture. Concernant la flore, la cueillette de fleurs protégées, à l’instar des orchidées, est proscrite. Les fleurs partiellement protégées, comme la primevère et le bouton d’or peuvent en revanche être cueillis, et non déracinés.







Des règles strictes à respecter

Dans l’ensemble des réserves naturelles, il est interdit de dormir hors des campings officiels. L’utilisation d’appareils sonores bruyants est à proscrire et les feux sont interdits dans les tourbières. En ce qui concerne les étendues d’eau, la navigation est autorisée uniquement aux canoës et kayaks. L’utilisation d’engins de plage est tolérée seulement aux endroits prévus à cet effet. Les autorités cantonales ajoutent que des contrôles réguliers seront effectués pour garantir la préservation de la biodiversité. /comm-lge