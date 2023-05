Le Centre Jura tient ses six candidats pour les Fédérales

L’assemblée du Centre Jura est unie derrière ses six candidats aux élections fédérales du 22 octobre. Mardi soir à Glovelier, les membres ont accepté à l’unanimité les propositions du comité directeur. Ainsi le sortant Charles Juillard et François Monin se présentent au Conseil des Etats. Pour le Conseil national, quatre candidats sur deux listes partent en campagne : Amélie Brahier et Magali Voillat, ainsi que Gauthier Corbat et Anne Froidevaux. Le Centre Jura souhaite garder ses deux sièges à l’Assemblée fédérale, un dans chaque Chambre, en misant sur une équipe « motivée, unie, forte avec des profils différents », a souligné Pascal Eschmann. Le président du parti cantonal a rappelé que ces élections se jouent sur le système proportionnel. Il faut donc rassembler un maximum de suffrages. Dév suit.