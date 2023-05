Un projet inédit pour l’énergie solaire

L’idée de ce projet existe depuis déjà quelques années, comme l’explique Christof Bucher, professeur à la HES bernoise. « La HES bernoise travaille depuis 20 ans avec la société Mont-Soleil et on a mesuré les modules installés ici (à Mont-Soleil) ». Après 30 ans de services, les modules solaires fonctionnent toujours, mais les spécialistes savent qu’ils ne vont plus durer longtemps. C’est ainsi, en se posant des questions sur la longévité, le rendement ou la solidité des panneaux, que les différentes entités ont décidé de lancer ce projet afin d’amener plus de transparence sur le marché du photovoltaïque.