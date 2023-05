Une intervention d’ampleur à Saignelégier après une alarme chimique

Les différents services de secours ont convergé vers Saignelégier mardi matin. Une détection automatique d’une fuite d’un agent chimique gazeux est survenue vers 8h20 dans une entreprise horlogère de la zone industrielle, selon un communiqué de la police cantonale jurassienne. L’évacuation a été ordonnée autour d’un périmètre de 100 m par sécurité. Il a rapidement pu être défini que la population ne courrait aucun danger. Une fuite gazeuse d’acide cyanhydrique est à la source de cette alarme. Une faible quantité de ce produit s’est évaporée dans un local confiné. Aucun blessé n’est à déplorer. Une enquête devra déterminer les causes de cet incident. Un important dispositif a été mis en place. Le Service d'intervention et de secours des Franches-Montagnes, les spécialistes du Groupe d’intervention atomique et chimique du Centre de renfort de Delémont, un intervenant du service de l’environnement, la police et une ambulance se sont notamment rendu sur place. La circulation routière a été perturbée dans la zone industrielle du chef-lieu taignon et le trafic sur l’axe routier menant à Tramelan a été rouvert en milieu de matinée. /comm-emu