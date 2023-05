Emmaüs Jura célèbre son 60e anniversaire en forêt

Emmaüs Jura fête ses 60 ans. Pour l’occasion, l’organisation célèbrera la Fête de la nature au Rond-Bois, samedi, à Boncourt. Emmaüs Jura espère ainsi rappeler l’importance de la nature et de ce que la forêt nous apporte. Des stands et activités informeront aussi le public sur divers sujets, dont la transformation des espaces naturels et l'avenir de la ferme communale du Rond-Bois. Plusieurs partenaires de Suisse et de France se joindront à la fête, afin de mettre en avant l’importance du « partage communautaire » et les interdépendances franco-suisses. /comm-cto