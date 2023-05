Les salaires des diplômés de HES ont augmenté

Les études en hautes écoles spécialisées valent la peine. C’est ce qui ressort d’une étude publiée mercredi par HES Suisse. Selon les plus de 13'000 personnes interrogées, les salaires des diplômés ont clairement augmenté lors de l’année écoulée.

Le salaire médian des personnes interrogées se situe à 104'000 francs par année en Suisse. Si l'on ne considère que la Suisse romande toutefois, il est bien plus bas, puisqu'il faut relever un écart de près de 10'000 francs avec la moyenne nationale. Cependant, il faut dire que la situation s’est nettement améliorée par rapport à la précédente étude qui date de 2021. En effet, en Suisse romande, ce salaire médian a bondi de 8,4% en seulement une année.

A l’échelle nationale, il est intéressant de constater que plus de la moitié des personnes sondées occupe une position de cadre alors que la majeure partie a moins de 40 ans. « Cette étude vient confirmer que les diplômés des hautes écoles spécialisées jouent un rôle de premier plan dans la société », se réjouit Toni Schmid, directeur de HES Suisse. La branche de la finance et celle des assurances sont celles où le salaire médian est le plus élevé : 120'000 francs par année. /lge