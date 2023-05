Un premier ressenti prévôtois concernant le concordat sur le transfert de Moutier

La journée de mardi a marqué un moment important dans la mise en place du transfert de Moutier dans le Jura au 1er janvier 2026. Les cantons du Jura et de Berne ont présenté le projet de concordat qui fixe les modalités du processus. Le Conseil municipal de Moutier fait partie des institutions qui pourront exprimer leur avis lors de la consultation. L’exécutif prévôtois présentera officiellement sa position à la fin du mois de juin. Le président de la délégation du Conseil municipal pour les affaires jurassiennes, Valentin Zuber, souligne toutefois la satisfaction des deux gouvernements, bernois et jurassien. Il relève également que le concordat constitue « une étape fondamentale » et que « la date du 1er janvier 2026 peut être tenue » pour le transfert de la cité prévôtoise, ce qui représente « une immense satisfaction pour les autorités de Moutier ». « C’était l’outil sans lequel on ne pouvait pas travailler donc aujourd’hui il y a beaucoup de satisfaction de voir que les deux gouvernements ont pu se mettre d’accord et qu’on a quelque chose pour pouvoir avancer », conclut Valentin Zuber.