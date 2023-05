Le « Poiye » prend feu à Villars-sur-Fontenais

Jeudi de l’Ascension mouvementé dans le village de Villars-sur-Fontenais. Un incendie s’est déclaré peu après 14h « au Poiye », bâtiment de l’ancien stand de tir, inhabité mais désormais utilisé fréquemment par le groupe Coutumes. Le feu s’est propagé jusqu’à la toiture, que les pompiers ont dû en partie détruire pour circonscrire un sinistre qui n’aura fait que des dégâts matériels et dont l’origine reste à déterminer. Le SIS Calabri et le Centre de Renfort d’Incendie et de Secours (CRIS) de Porrentruy ont maitrisé l’incendie rapidement. L’intervention a nécessité aussi la présence des polices cantonale et communale ainsi que du service ambulancier, à titre préventif. Développement suit. /clo