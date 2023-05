Pourquoi les vacances coûtent plus cher cette année

Il n’y a pas que le ticket de caisse ou la facture d’électricité qui en prend un coup cette année, le budget vacances aussi. Prendre l’avion, loger dans un hôtel ou louer une voiture, tout augmente. Voyager coûte plus cher, voire beaucoup plus cher en fonction des destinations. Japon, Indonésie, Thaïlande, Zanzibar, Guadeloupe ou encore Égypte figurent en tête de liste, précise Nathalie Chuat, vice-présidente du Groupement des agences de voyages neuchâteloises et de l’Arc jurassien.



Après les périodes de restrictions liées au Covid, l’envie de s’évader et de profiter de cette liberté retrouvée est grande au sein de la population. Avec un budget plus important aussi. La forte demande impacte donc les prix. Mais d’autres facteurs expliquent cette inflation. La hausse des coûts de l’énergie qui entraîne une explosion des tarifs hôteliers, comme c’est le cas à Bali. Mais plus globalement, c’est surtout l'augmentation des coûts du carburant répercutée sur les prix des billets d’avion, selon Nathalie Chuat. « Actuellement, pour se rendre au Japon, il faut compter pour une personne entre 2'500 et 3'000 francs pour un aller simple ». À cela s’ajoute la fréquence des vols, autrement dit l’offre, qui a aussi diminué chez certaines compagnies aériennes. « C’est le cas pour les Seychelles par exemple ».