Un effort colossal pour la bonne cause

Jonathan Schindler devra se ravitailler pratiquement sans arrêt durant cet effort monumental, pour combler les 10 000 à 15 000 calories qu’il prévoit de brûler en réalisant son défi. « Je peux compter sur mes parents qui m’aideront à me ravitailler, j’ai prévu un petit poste en bas de la station du funiculaire avec de la nourriture ainsi que des chaussures et vêtements de rechange pour me mettre au sec, si besoin », explique-t-il. Le moment le plus critique sera certainement dans la deuxième partie de la nuit, lorsque l’obscurité et la fatigue se feront les plus pesantes, note le spécialiste de l’ultratrail. « J’aurais pu démarrer ma course le soir pour me faciliter la tâche mais j’aime bien les défis donc j’ai délibérément choisi de m’élancer en matinée », précise Jonathan Schindler avec un sourire confiant. « Il en faudra beaucoup pour m’arrêter, vraiment une blessure grave ou une articulation qui lâche » lance ce grand fan d’efforts de longue durée. /nme