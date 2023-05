La ferme de Domont reprend vie

Un rêve qui devient réalité

« C’est parti d’un rêve d’enfance de mon mari », explique Diana Froidevaux. « On a décidé de faire quelque chose pour les gens, pour les enfants », dit-elle encore. Diana et Yves Froidevaux continuent chacun d'exercer leur profession sans rapport avec les activités de la ferme. Il a donc fallu une bonne dose d’énergie, de motivation et de solidité au sein du couple pour mener à bien ce projet dont l’un des défis majeurs a été la remise en état du rural : « Il y avait beaucoup de boulot de nettoyage et on a fait tout ça en famille », se félicite Yves Froidevaux. Désormais, les visiteurs peuvent découvrir « un lieu de partage et d’échange pour les différentes générations. Certains enfants ne connaissent pas les animaux, n’ont aucune idée de comment prendre soin d’un lapin », explique le couple, tout sourire pour ce premier jour de partage avec la population. /mmi