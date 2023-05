Carmen Bossart Steulet : 32 ans au service de la justice

Une page va se tourner au sein des instances judiciaires jurassiennes. Carmen Bossart Steulet cessera ses activités à la fin du mois. La juge permanente de première instance a atteint l’âge de la retraite. Elle quittera son poste après plus de 32 ans à cette fonction. Elle se rappelle volontiers de ses débuts qu’elle qualifie de « stressants ». Carmen Bossart Steulet a vu défiler de nombreux dossiers, parfois complexes et émotionnels. Elle a aussi dû s’adapter aux différents changements et évolutions, notamment en ce qui concerne le divorce et la garde des enfants pour la partie du droit des familles. Pour la juge, il a été important de se vider la tête durant toute sa carrière. Elle l’a fait volontiers grâce à de petits footings dans la nature jurassienne. /mle