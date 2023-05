Faut voir avec le maire : Alle

« L’objectif de légistalure »

Les autorités d’Alle lorgnent vers le ciel pour ne plus avoir les pieds dans l’eau. Le village a été inondé à plusieurs reprises en 2021 à cause d’orages. Il l’a aussi été tout dernièrement lorsqu’une grosse averse s’est abattue sur la commune ajoulote. Karine Génesta-Nagel indique que des mesures ont déjà été prises, mais que d’autres sont étudiées pour qu’elles puissent être mises en place très rapidement. Cela concerne notamment des adaptations sur la route « pour canaliser l’eau qui descend » des champs et « faire qu’elle descende moins vite ». Mais cette lutte contre les crues n’est pas le seul projet envisagé dans la commune des Cras. Les infrastructures auront aussi droit à des coups de neuf, notamment certaines rues et la gare. /mle