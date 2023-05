Le PSJ confirme son ticket pour le Conseil des Etats, sans les Verts

Le couperet est tombé ce mardi soir peu après 22h. Réuni en congrès à Lajoux, le Parti socialiste jurassien (150 membres présents) a décidé de valider les candidatures de Mathilde Crevoisier Crelier et de Nathalie Barthoulot pour le Conseil des Etats, en vue des élections fédérales du 22 octobre prochain. Le PSJ a donc choisi de faire cavalier seul plutôt que de répondre favorablement à la demande des Verts de constituer une liste commune avec Pauline Godat, qui partira ainsi seule au combat pour les écologistes. Cette décision a été prise lors d’un vote à bulletin secret, par 78 voix contre 40, au terme de débats émotionnels.





Deux visions pour deux stratégies

En effet, deux visions se sont fait face. « Je suis favorable aux alliances, mais pas aux accords de dernière minute. Je n’ai vu jusqu’ici aucun fond commun entre le PSJ et les Verts et je ne veux pas construire sur du vide. Si on élimine une de nos candidates, on va mettre notre unité à mal », a notamment déclaré l’ancien conseiller national Jean-Claude Rennwald, partisan d’une liste 100% socialiste. Autre son de cloche pour l’ancien président du PSJ Jämes Frein : « Ce n’est pas de gaité de cœur, mais c’est l’intérêt du parti qui prime. Je suis donc pour l’alliance avec les Verts. Sans unir nos forces, il faut être conscient que nous pouvons perdre notre siège. Le 22 octobre, ce n’est pas une personne qui pourrait pleurer, mais tout le parti ». Cette position avait en toile de fond la possible union entre le PLR et l’UDC qui pourrait rééquilibrer les forces en termes d’électorat, sans oublier la liste du Centre composée du sortant Charles Juillard et du député François Monin. Mais d’autres membres sont ensuite montés à la tribune pour défendre le cavalier seul du PSJ. « Ne nous imposons pas le choix de devoir renoncer à l’une des nôtres ! », a notamment plaidé la ministre Rosalie Beuret Siess. Au final, après le vote, la sénatrice sortante Mathilde Crevoisier Crelier et la ministre Nathalie Barthoulot ont vu leur candidature être approuvée par acclamation.





Pierre-Alain Fridez et Loïc Dobler pour le Conseil national

Les débats ont été nettement moins vifs pour le Conseil national. Les socialistes ont validé les candidatures du sortant Pierre-Alain Fridez et du député Loïc Dobler par acclamation, tout comme celles de Zoé Seuret et de Léo Beuret pour la composition d’une liste « jeunes ». Les membres du PSJ ont par ailleurs donné leur accord pour un apparentement avec la liste des Verts pour la Chambre du peuple, puis pour un sous-apparentement avec la liste des jeunes socialistes.





Présence d’Elisabeth Baume-Schneider

A noter encore les présences de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider et du co-président du Parti socialiste suisse Cédric Wermuth au congrès du PSJ. « Les inégalités se creusent au rythme des crises qui se succèdent. La Suisse a besoin de femmes et d’hommes qui portent haut les couleurs de la solidarité », a déclaré la Jurassienne. « Pouvoir d’achat, égalité entre femmes et hommes, et politique climatique : ce sont nos principaux enjeux pour les élections du 22 octobre. Le PS doit mener bataille pour le respect et la dignité », s’est exclamé l’Argovien. /rch