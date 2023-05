Saype est à l’honneur au POPA

Un projet dans le monde entier

Parmi les oeuvres présentées à Porrentruy, une grande majorité font partie de sa collection Beyond Walls. Son but, à travers ce projet, est de créer la plus grande chaîne humaine au monde. Il voyage donc de pays en pays pour y dessiner des bras entrelacés à des endroits empreints d'une histoire marquante. S'il ne lui faut pas plus de deux jours pour peindre ses oeuvres sur site, le travail pour avoir les autorisations prend énormément de temps. Au Brésil, par expemple, il a dû négocier durant des mois avec des narcotraficants pour pouvoir faire voler un drône au-dessus de favelas. Les aventures qu'il vit dans ces différents pays vont évidemment inspirer son oeuvre. La preuve : chaque bras dessiné appartient à une personne qu'il a rencontré dans un voyage précédent. Saype rentre tout juste du Japon et il repartira ce week-end au Canada pour poursuivre son oeuvre, la 19e étape de son périple qui n'a pas vraiment de fin programmée.