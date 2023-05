Tout beau, tout neuf, l’étang Rière Chaumai à Montsevelier

L’étang Rière Chaumai à Montsevelier a fait peau neuve. Il a subi un processus de revitalisation à l’initiative de la société des chasseurs DIANA de Delémont, qui est propriétaire du site. Les travaux ont été entrepris l’automne dernier après une récolte de dons et sont aujourd’hui terminés. L’entretien sera désormais assuré par les chasseurs. Le point d’eau sera inauguré officiellement samedi à l’occasion de la Fête de la Nature.

Responsable des travaux, la commission de l’étang de Montsevelier s’est par ailleurs approchée de l’Office cantonal de l’environnement et de la commune de Val Terbi pour créer une réserve naturelle communale. Un panneau et un règlement seront installés sur place pour appeler au respect du site, proche de l’école. « Nous sommes soucieux de la biodiversité dans la région. L’idée de cette revitalisation était de recréer un milieu favorable pour la faune et la flore aquatiques. Cet étang qui nous appartient était envahi de végétation, faute d’entretien », explique le président de la commission Lucas Wolfer. « La première fonction de l’étang est écologique pour la biodiversité. Il a ensuite aussi une fonction paysagère et sociale. On voulait recréer un lieu d’intérêt pour les promeneurs et les enfants de l’école », ajoute-t-il.

La revitalisation a donc été entreprise par les chasseurs, ce qui est important à souligner pour Lucas Wolfer : « La chasse est souvent critiquée par certaines associations de protection de la nature ou mal vue par le grand public. On a voulu montrer ici que les chasseurs sont vraiment soucieux de la biodiversité. Avec cette revitalisation, ils ont démontré qu’ils œuvrent eux aussi dans le terrain pour préserver les biotopes ». /rch