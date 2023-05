Des oppositions contre l’Aventure Jura parc

Un nouveau frein à l’Aventure Jura parc au Banné. Des oppositions ont été déposées contre le projet qui prévoit un accrobranche, un parcours d’arbalètes et un espape game extérieur à Porrentruy. Le délai courait jusqu’à lundi dernier. Les oppositions émanent « majoritairement d’associations de protection de la nature », explique Manuel Godinat, conseiller municipal en charge du dossier. Les associations avaient fait part, au début du mois, de leurs craintes quant à l’implantation d’une zone de sports et de loisirs au Banné. Des rencontres sont déjà planifiées avec les différents opposants, précise Manuel Godinat. Selon les échanges, le Conseil municipal pourrait être amené à adapter le projet et, en cas de besoin seulement, une conciliation officielle pourrait être menée par le canton, la Municipalité étant propriétaire de la parcelle et donc pas autorisée à mener les discussions officielles. /mmi