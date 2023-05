« Dritchino » prêt à faire vibrer la campagne

C’est tout petit village qui s’est érigé ces derniers jours en plein champ à Courgenay. Celui du « Dritchino Open Air Festival », nouvelle scène musicale qui s’apprête à accueillir près de 10'000 festivaliers vendredi et samedi au son de Claudio Capéo, Matmatah ou encore Tryo. Grande scène, coulisses des artistes, buvettes et village gourmand sont presque prêts. À 48h du coup d’envoi du festival, c’est le temps des derniers préparatifs, notamment sur scène où l’on s’apprête à étrenner un nouveau système de sonorisation particulièrement adapté à un festival de plein air. « On essaye de penser au voisinage pour éviter qu’il se prenne des décibels dans les oreilles tout le week-end, sinon ça peut faire des mécontents. On va donc faire la démonstration d’un nouveau système dont on contrôle très bien la directivité pour éviter ces pollutions sonores et aussi augmenter la qualité du son pour les spectateurs », explique Gil Ceré, patron de GC-Tech, entreprise spécialisée dans la technique de spectacle.