La Municipalité de Porrentruy soutient les commerçants de la vieille ville

Alors que les travaux de rénovation se poursuivent rue Pierre-Péquignat et rue des Bennelats, à Porrentruy, la Municipalité tient à exprimer son soutien et sa solidarité envers les commerçants de la vieille ville. Dans un communiqué publié mercredi, le Conseil communal annonce s’engager à financer une réduction de 10%, à l’achat de bons UCA, pour un montant de 20'000 francs pour 2023. La Municipalité précise que cela représente un « chiffre d’affaires généré de 200'000 francs réinjectés dans les commerces locaux ». Toutefois, aucune indemnité ne pourra être attribuée en lien avec les travaux.

La Municipalité annonce encore qu’une Solderie aura lieu le samedi 26 août, en collaboration avec l’Union des commerçants d’Ajoie. D’autres événements sont à l’étude entre la Ville et l’association. Le Conseil municipal rappelle enfin l’importance de consommer local, et assure que des places de parc provisoires à la Rue Pierre-Péquignat sont déjà à disposition du public, pour faciliter l’accès en vieille ville et minimiser les contraintes liées aux travaux. /comm-cto