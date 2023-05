Un ouvrage met à l’honneur les découvertes archéologiques de Cornol

Monnaies, ossements ou fragments de céramique : les découvertes archéologiques réalisées à Cornol sont désormais recensées dans un ouvrage. La parution du Cahier d’archéologie jurassienne n°38 intitulé « Der spätlatènezeitlich - römische locus numinosus auf dem Paplemont und der mittelalterlich Halbkeller bei der Kapelle St. Gilles (Cornol /JU) » et composé de textes en allemand et de résumés en français est annoncée ce mercredi par la Section d’archéologie et paléontologie de l’Office jurassien de la culture et la Société jurassienne d’émulation. Entre 2015 et 2017, plusieurs campagnes de fouilles ont été menées par l’Université de Bâle sur la colline du Paplemont et près de la chapelle St-Gilles. Le travail de Master d’un jeune archéologue bâlois, Juha Fankhauser, a largement inspiré le Cahier.





De nombreux objets découverts

Une activité humaine remontant à l’âge du Fer et à la période gallo-romaine a été identifiée sur les sites ajoulots. Les traces repérées sur la colline se résument essentiellement à la découverte d’objets, « souvent métalliques », précise le canton du Jura dans un communiqué. « La présence de monnaies et fibules, mais aussi de (rares) ossements d’animaux, de fragments de céramique de cuisson et de table, ainsi que de deux dents humaines calcinées de l’âge du Fer, corrélée à la situation topographique du site, suggèrent que la colline était un lieu de culte », apprend-on encore.

Un bâtiment en pierre situé à proximité de la chapelle St-Gilles a également été mis au jour. Il s’agit d’une « cave maçonnée semi-enterrée » datant de la fin du 7e à la fin du 9e siècle. « La cave faisait probablement partie d’une grange dédiée aux dîmes ecclésiastiques », précise encore le communiqué. /comm-mmi