Des nouveautés à la Danse sur la Doux

La vieille ville de Delémont sera particulièrement animée dès vendredi. La Danse sur la Doux se tient vendredi et samedi dans la capitale jurassienne pour une 52e édition. Une septantaine d’exposants seront de la partie, c’est mieux que l’année passée et ce qui réjouit Dominique Kaufmann, en charge de l’organisation. Il y aura aussi plusieurs animations culturelles et musicales. La Commune, qui avait succédé l’an dernier à l’Union des commerçants dans l’organisation de cette manifestation, a mis en place plusieurs collaborations. C’est le cas notamment pour les différentes animations culturelles qui sont organisées avec l’appui du Centre culturel régional de Delémont (CCRD).