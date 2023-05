Dédiaboliser la branche du décolletage

Valoriser la branche

« Le but de ces journées est de présenter et valoriser l’industrie du décolletage », avoue Joëlle Schneiter, directrice de l’AFDT. Le fait d’attirer des médias régionaux n’est pas non plus anodin. « L’objectif est de montrer aux parents et aux jeunes que le décolletage, ce n’est plus ce que c’était. Ce sont des métiers modernes avec de nouveaux équipements », explique-t-elle. Joëlle Schneiter met surtout un point d’honneur sur le fait de « valoriser cette branche qui est autant importante dans l’Arc jurassien ». /lge