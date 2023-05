La rue du 23-Juin attendra encore à Porrentruy

Les travaux dans le centre ancien de Porrentruy ont titillé les conseillers de ville jeudi soir. Lors des questions orales, l’élue Virginie Vico-Cerf du PDC s’est demandé pourquoi la réfection de la rue Pierre-Péquignat devant l’Hôtel de ville ne s’étendait pas le long de la rue du 23-Juin pour rejoindre la tranchée déjà ouverte pour le réaménagement de la place des Bennelats. Une trentaine de mètres séparent ces deux chantiers qui laissent apparaître de vétustes conduites. La conseillère municipale en charge de l’équipement a donné deux raisons. Chantal Gerber évoque la planification financière serrée de Porrentruy qui n’a pas prévu cet investissement. De plus, comme ce tronçon fait partie du projet Cœur de ville, des études sont menées à l’heure actuelle pour définir le visage de cette rue avec les différents partenaires. Selon les services communaux, les plans seront prêts d’ici 9 mois.







Faire du transitoire ?

Faire du transitoire en changeant déjà les canalisations souterraines n’est pas une bonne idée selon Chantal Gerber. La conseillère municipale indique qu’il faut d’abord connaître l’emplacement des conduites. Si des arbres devaient être plantés, ils ne pourraient pas se trouver au-dessus. « Il faut vraiment faire l’étude pour pouvoir pleinement travailler et non pas justement devoir ouvrir, refermer et refaire une année après des travaux de pavages et de végétalisation », argumente Chantal Gerber, qui assure que les coûts seraient d’autant plus élevés. /ncp