Le SAS hors de ses murs pour la Danse sur la Doux

La 52e édition de la Danse sur la Doux se vit en musique. La Municipalité de Delémont, qui organise la manifestation en Vieille ville, a mandaté le SAS pour définir une programmation musicale variée et colorée. Selon Pierrick Pasquali, qui s’occupe de la production au SAS, l’affiche se veut celle d’un « mini-festival », avec du rock, du rap, du hip-hop et aussi des DJ : « On a recherché à exprimer ce qu’est le SAS habituellement, tout en s’ouvrant à un public plus large », explique-t-il.