Le skate-park de Porrentruy a été inauguré samedi, lors d’une journée festive et ensoleillée. De nombreux skateurs, fans de BMX ou de trotinette se sont retrouvés dans ce nouvel espace de loisirs de la zone industrielle du Voyeboeuf, sous le pont de l’A16. Le site, pensé par l’association Mizen Drope, a été en chantier plusieurs mois, avant d’être officiellement ouvert au public ce samedi. Un peu plus de 600m2 sont dédiés aux skateurs.

Dans un discours, le maire de Porrentruy, Philippe Eggertswyler, s’est réjouit de l’inauguration de ce skate-park, décrit comme un « espace de liberté, d’expression et de partage (…) où les skateurs de tous niveaux peuvent s’entrainer, se soutenir et progresser ensemble ». Il a ajouté être convaincu que ce lieu deviendra rapidement « emblématique » et a encouragé tout un chacun à s’essayer à la planche à roulettes. /cto