La place d’armes de Bure pourrait accueillir des requérants d’asile. C’est en tout cas la volonté du Secrétariat d’Etat aux migrations, qui a identifié quatre sites pour y installer des hébergements fédéraux supplémentaires sur des terrains de l’armée. Thoune (BE), Bière (VD) et Tourtemagne (VS) sont les trois autres options retenues à ce stade.

Le SEM prévoit quelque 27'000 demandes d’asile cette année, sans compter les réfugiés en provenance d’Ukraine. Pour loger ces personnes en attente d’une décision, il faut davantage de place. À Bure, il s’agirait donc d’installer sur les terrains de l’armée un village de conteneurs susceptibles d’abriter les migrants jusqu’à la fin de la procédure accélérée. Le site répond aux exigences fédérales en la matière.

Le SEM indique être en contact avec les autorités des cantons et communes concernés. Une séance d’information réservée aux autorités communales est d’ailleurs organisée à Bure mardi soir. Selon le maire Michel Vallat, elle doit permettre de préciser le nombre d’hébergements envisagés et le délai de réalisation.

Dans pareil cas, d’éventuelles compensations pour la commune peuvent être discutées. Mais comme le terrain concerné appartient à la Confédération, c’est à elle seule que revient la décision finale. Elle poursuit d’ailleurs en parallèle ses recherches concernant d’autres sites envisageables. Ce processus ne se trouve pas encore à un stade très avancé. /ats-lad