Des chiffres mitigés pour la Goule

La Société des Forces Electriques de la Goule (SEG) n’a pas été épargnée ces derniers mois. Elle a présenté vendredi dernier son rapport sur l’année écoulée devant une centaine de personnes présentes à l’assemblée générale. En raison notamment des faibles précipitations, la SEG a subi une baisse de 20% de sa production hydroélectrique. Cela correspond à l’alimentation d’un peu plus de 1'000 ménages, selon son directeur Cédric Zbinden. Cette situation a ainsi poussé la société à acheter du courant plus cher pour répondre à la demande de ses clients. De plus, avec l’introduction récente de taxes fédérales, mais aussi l’adaptation du réseau aux nouvelles sources d’énergie, elle n’exclut pas une augmentation des tarifs pour 2024. Les chiffres officiels seront publiés au mois d’août. /comm-lge