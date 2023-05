Le théâtre de rue de retour à Porrentruy

Porrentruy vivra cet été au rythme du théâtre de rue durant un week-end. La deuxième édition du festival de la Société des amis de théâtre (SAT) se tiendra les 8 et 9 juillet dans les alentours de la rue des Baîches et de la Place Blarer-de-Wartensee. Désormais intitulée « Sortie de loges », la manifestation fait partie du Six Pompes Summer Tour, le frère cadet de la Plage des Six Pompes de La Chaux-de-Fonds. Quatre spectacles seront présentés chaque jour ainsi que deux concerts le samedi. Le public pourra notamment découvrir une lecture performative musicale qui plonge dans les pensées d’un coureur cycliste tentant une échappée solitaire. Un autre spectacle sans paroles mettra en scène des personnages dans une tour en bois.

La première édition du festival s’était tenue en juillet 2022 à la rue des Malvoisins. Les organisateurs entendent déplacer chaque année l’événement à travers la ville. « En fonction des spectacles, certains lieux se prêtent mieux que d’autres. Nous avons envie de laisser la possibilité de se déplacer et de faire découvrir d’autres lieux parfois atypiques », explique Céline Bédat, l’une des organisatrices.