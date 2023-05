Meriame Terchoun : «Prenez-nous au sérieux »

Son expérience de vie professionnelle, marquée notamment par trois graves blessures aux ligaments croisés et une dépression, a impressionné. « C’est inspirant parce que tout le monde lui disait d’arrêter dans ces conditions, vu qu’elle n’était pas beaucoup payée pour tous ces sacrifices, mais elle a continué », retient Jessica, étudiante et footballeuse. L’une des missions de Meriame Terchoun, sensibiliser les jeunes et notamment les filles à la place de la femme dans le sport de haut niveau. « Je me bats pour le foot féminin, je veux faire changer le système », n’hésite pas à lancer l’internationale suisse. « Ce que je veux ? Prenez-nous au sérieux, prends-moi au sérieux. J’ai travaillé dur pour être là et je ne suis pas juste belle avec les yeux verts », se livre-t-elle dans un échange plein de complicité avec son auditoire.





« Gagner trop d’argent, non ! Mais que l'on investisse dans le foot féminin »

Les différences entre hommes et femmes dans le milieu du football ont particulièrement intéressé les élèves, notamment la question des salaires et de la médiatisation à l’heure où la FIFA peine à vendre, au prix qu'elle désire, ses droits de diffusion télévisuels. « Gagner trop d’argent, ce n’est pas bien, je ne veux pas de cette vie, mais je demande qu’on investisse dans le foot féminin pour que cela nous garantisse de vivre normalement à 100% de notre sport », explique la joueuse qui espère faire partie de la sélection suisse pour la prochaine coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande cet été. L’occasion peut-être d’éveiller davantage les consciences en Suisse sur la place du football féminin. /jpi