Tornos envisage de fusionner

Tornos pourrait fusionner avec Starrag. Le groupe industriel basé à Moutier envisage un rapprochement avec le constructeur st-gallois de machines. Les deux entreprises garderaient leurs marques respectives en cas d’aboutissement de l’opération. Aucune suppression d’emploi n’est évoquée actuellement. Les discussions entre Tornos et Starrag reste « très précoces » à ce stade, soulignent les deux groupes dans un communiqué transmis ce mardi. Tornos relève que les sociétés prévôtoises et st-galloises disposent de prestations qui se « complètent parfaitement » et que la mise en commun « des ressources et compétences n'offrirait pas seulement un potentiel de synergies importantes, mais apporterait également aux deux partenaires une plus grande présence et une plus forte pénétration du marché ».

A noter que Walter Fust et Till Fust sont à la fois administrateurs de Tornos et actionnaires de Starrag. Le premier nommé est même l'actionnaire principal de l'entreprise basée à Rorschacherberg. /comm-nmy