Un nouveau désistement pour Festi’Live

Le groupe italien Ricchi e Poveri ne jouera pas à Festi'Live à Porrentruy. Les organisateurs du festival prévu les 9 et 10 juin à la Raiffeisen Arena ont fait cette annonce ce mardi matin. Ils évoquent « des raisons techniques » et précisent que « le prix des artistes et leurs exigences sont devenus tels qu'il devient particulièrement difficile de les assumer ». Ricchi e Poveri devait remplacer Umberto Tozzi qui avait été contacté pour pallier l'absence de Jenifer. Festi'Live propose ainsi Jean-Baptiste Guégan et Christophe Willem comme têtes d'affiches. Une action spéciale a, par ailleurs, été lancée pour proposer 1'000 billets à 45 francs par soirée au lieu de 60 francs et 300 tickets à 80 francs au lieu de 100 francs pour les deux soirées.