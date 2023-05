Un usage à élargir pour la facture électronique dans l'administration cantonale

Un élargissement du paiement par voie électronique des factures émises par l’administration cantonale jurassienne n’est pas pour tout de suite. Le Gouvernement jurassien souhaite toutefois s’engager davantage dans cette voie. L’exécutif cantonal répond ainsi à une question écrite de la députée Anne Froidevaux. L’élue du Centre voulait savoir si l’expérience pilote lancée fin 2020 à l’OVJ, l’Office cantonal des véhicules, via le système eBill allait s’élargir, notamment pour la facturation des impôts. Le Gouvernement indique que le taux d’utilisation de la facture électronique par les clients de l’OVJ se situait à 4,5% à fin février. La mise en place du système a coûté 27'400 francs et l’économie pour l’Etat ne se monte qu’à environ 1'000 francs par an, en l’état. Le Gouvernement entend ainsi mener une opération de promotion de ce canal de paiement et l’ouvrir à d’autres services pour augmenter son utilisation. Une directive interne sera émise prochainement pour inciter les services de l’Etat à proposer de nouvelles prestations en ligne.

Concernant un élargissement du paiement électronique au Service des contributions, une phase d’analyse devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année. Une réalisation progressive est prévue dès 2024. Une mise en place plus rapide n’a pas été possible, notamment en raison du passage, en 2022, à la facture par QR Codes. /fco