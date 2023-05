La créativité : un outil pour affronter un deuil

Un programme riche

« À travers cette journée, on souhaite développer la créativité pour voir comment il est possible d’exprimer ses émotions au moyen des arts », explique Anne-Dominique Grosvernier, représentante des Églises réformées Berne-Jura-Soleure. La journée débutera par une conférence sur les soins palliatifs, afin de comprendre comment l’art thérapie peut nous aider sur le chemin de deuil. Il y aura ensuite quatre ateliers. Dans le premier, il sera possible de créer son chemin de vie, via un collage. La suite de la journée sera réservée aux contes et à leur façon d’imager ce que l’on peut vivre. Les activités corporelles seront ensuite à l’honneur. L’objectif est de montrer à quel point certains gestes simples peuvent faire passer une émotion. Pour terminer, les participants auront l’occasion de s’exprimer à travers le dessin. Des chants animeront également l’ensemble de la journée, sans oublier la représentation du spectacle « L’Ineffable mort’Elles ». Enfin, une exposition d’artistes amateurs qui ont fait leur deuil à travers le dessin sera présentée au centre St-François.