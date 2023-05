Les députés jurassiens protestent contre le nouvel horaire CFF

Le Parlement jurassien manifeste sa grogne contre le nouvel horaire CFF. Le législatif cantonal a adopté ce mercredi par 53 voix pour et 4 abstentions une résolution interpartis qui émane du député socialiste Fabrice Macquat. Le texte demande aux CFF, à l’Office fédéral des transports et à la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO) d’organiser une table ronde dans le but d’étudier de nouvelles propositions pour minimiser l’impact sur les villes et les cantons de l’Arc jurassien. Le Parlement jurassien rejoint ainsi la fronde des villes qui contestent la refonte de l’horaire CFF qui regroupe déjà Delémont et Porrentruy notamment mais aussi des cités alémaniques telles que Aarau, Soleure, Olten et Bâle.

Valable dès décembre 2024, l’horaire 2025 prévoit de réduire fortement la desserte directe entre les villes de l’Arc jurassien et Genève en raison de travaux. Sans remettre en cause la nécessité de ces travaux, la résolution estime que cette décision est « brutale et disproportionnée ». En effet, le nouvel horaire prétérite de nombreux usagers. Couplé aux annonces d’augmentations des prix, il « constitue un cocktail au goût amer à même de convaincre les pendulaires de conserver leur voiture, voire d’y retourner », dénonce le texte. Malgré l’amélioration de la desserte et la plus-value apportée au terme des travaux, au plus tôt en 2035, l’offre entre l'Arc jurassien et la région lémanique subira une détérioration pendant au moins 10 ans. Le texte dénonce cette situation inacceptable.

Ce nouvel horaire CFF a également fait l’objet d’une question orale du député du parti Vert'libéral Raoul Jaeggi ce mercredi au Parlement jurassien. /jad