L’administration cantonale bonne élève en termes d’égalité salariale

La République et Canton du Jura respecte l'égalité salariale entre femmes et hommes au sein de son administration. C’est ce que révèle la récente analyse devenue obligatoire tous les quatre ans depuis la révision de la loi fédérale sur l’égalité (LEg), indique un communiqué du Service de l’information et de la communication. L’écart salarial inexpliqué dans le personnel de la République, composé de 57,2% de femmes et 42,8% d’hommes, est de 1%. Ce résultat se situe en dessous du seuil de 5% imposé par la LEg.

L’analyse a été effectuée par le Canton au moyen d’un outil de référence développé par le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. Cet outil nommé LOGIB permet d’identifier des discriminations salariales systématiques grâce au traitement de caractéristiques objectives telles que la rémunération, le niveau de qualifications requises pour le poste, la position professionnelle, la formation effective, l’expérience professionnelle, les années de service et le sexe. Cette analyse a fait l’objet d’un audit externe par une entreprise de révision agréée.

Le Gouvernement et l’administration cantonale vont poursuivre leur engagement pour la promotion de l’égalité salariale notamment en « modernisant sa politique de ressources humaines ». /comm-jad