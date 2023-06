La Bonne-Fontaine aura droit à un retour aux sources

La Bonne-Fontaine aura à nouveau l’aspect d’une source. Le projet de revitalisation du plan d’eau au centre du village de Fontenais n’a pas suscité d’opposition dans les délais, qui sont arrivés à échéance mardi. Les travaux estimés à 100'000 francs sont à la charge de la Confédération et du canton. L’objectif est de redonner un aspect plus naturel à ce milieu qui avait été transformé en bassin artificiel et qui auparavant alimentait en eau potable les habitants. Ce projet a été retenu dans le programme de la Confédération pour l’adaptation face aux changements climatiques. En agissant au niveau de la source, les travaux vont permettre de conserver la fraîcheur de l’eau qui va se répercuter en aval dans le Bacavoine, la rivière déjà revitalisée il y a quelques années, précise la collaboratrice scientifique du domaine nature à l’office de l’Environnement. Laure Chaignat indique que de nombreux insectes aquatiques ont besoin d’une eau très fraîche.





Le nouveau visage de la Bonne-Fontaine

Cet espace sera séparé en deux. Le premier sera dédié à la biodiversité en recréant le milieu de source. « On aura un fond de gravier, de la végétation de source spécifiquement », détaille Laure Chaignat. Le second secteur comprendra un étang d’agrément avec un ponton pour permettre aux passants de se délasser et d’observer le plan d’eau. La collaboratrice ajoute qu’une barrière sera posée autour de cette revitalisation puisque la source se trouvera toujours en contrebas de la place du village. /ncp