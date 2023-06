Une micro-ferme et de grandes ambitions à Charmoille

Quatre amoureux de la nature effectuent un retour à la terre. Depuis un an, Claudine Miserez, Stéphane Caravellas, Agathe Saeckinger et Anthony Defago exploitent un demi-hectare en maraîchage à Charmoille. Après des années de recherche, les quatre amis ont rencontré un agriculteur de la région, Jean Studer, qui leur a loué la ferme et le site pour développer leur projet. La micro-ferme de la Rochette produit des légumes, des fruits, des herbes aromatiques et médicinales. Le collectif propose aussi des ateliers et des formations notamment sur la permaculture qu’ils utilisent sur leur surface. Pour optimiser la production et être en cohérence avec leurs valeurs, les maraîchers ont tiré un trait sur les machines motorisées. « Grâce à des outils manuels, on peut resserrer les cultures. L’idée c’est d’optimiser la production, d’éviter le gaspillage, de transformer ce qui ne peut pas être vendu en frais » explique Claudine Miserez. Stéphane Caravellas complète en indiquant que le but est de réduire les intrants et les charges pour obtenir un revenu net.