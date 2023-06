Ciné-Doc lance Let’s Doc

La première édition de Let’s Doc fait escale dans le canton du Jura. Ciné-Doc a décidé de lancer une semaine spéciale réservée aux documentaires. Près de 200 séances sont programmées dans les salles d’une centaine de partenaires dans toute la Suisse du 3 au 11 juin. Quatre séances sont d’ailleurs organisées dans le canton : deux par Cinélucarne au Noirmont les 4 et 6 juin et deux par le Bibliobus à Undervelier le 4 juin et à Coeuve le 7 juin.