La Tribu de Dana s'invite à Moutier

Le Festival de la Liberté proposera également des artistes du cru, de Simon Willemin à Rubis and the Mirabels en passant par Dj Activity et Dj Alan J. La manifestation sera entièrement gratuite grâce aux sponsors et donateurs. Les restaurateurs de la vieille ville, qui tireront parti de la fête, ont aussi été invités à contribuer financièrement. Le budget total avoisine les 30'000 francs selon Nicolas Terreaux, qui insiste : « Ce principe de gratuité nous tient à cœur. Pour que tous les Prévôtois puissent profiter de ce moment ».





Une fête sans drapeau

Qui dit inclusivité, dit aussi geste d'apaisement. Porté par le camp autonomiste, le Festival de la Liberté veut écarter les symboles politiques pour cette deuxième édition. Pour rappel, l'accrochage d'un immense drapeau jurassien sur la façade de l'Hôtel de Ville l'an dernier avait été mal perçu par une frange de la population. « Aucun signe ostentatoire ne sera visible. Si un comité tel que Moutier Ville Jurassienne veut organiser une partie politique, libre à lui. Mais pas dans le giron du festival. Notre mission est d’organiser une fête en vieille ville et d’apporter de la joie aux habitants ».