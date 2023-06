Delémont décroche le label « Commune en santé ». Cette distinction qui valorise les mesures développées pour la prévention et la promotion de la santé de la population a été remise ce vendredi à la capitale jurassienne par la Fondation O2. Delémont a obtenu le label avec trois étoiles, à savoir le plus haut niveau. La ville rejoint Alle, Cornol, Boncourt, Rossemaison, Courgenay, Courtételle et Courroux-Courcelon, qui ont déjà reçu cette distinction. /comm-rch