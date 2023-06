La petite reine fait son nid dans le Jura

Avec l’arrivée d’un printemps radieux, les vélos sont de sortie… et plutôt deux fois qu’une dans le Jura. Samedi, c’est la journée mondiale de la bicyclette. Ce sera l’occasion d’arpenter les routes et chemins de la région, mais aussi d’envoyer des messages clairs pour PRO VELO Jura. L’association milite en faveur de déplacements en vélo et défend les intérêts des cyclistes. Son président Claude-Alain Baume était l’invité de La Matinale ce vendredi sur RFJ. Il a notamment revendiqué un marquage plus systématique sur le bord des routes, justifiant cette requête par des accidents fréquents ces derniers temps dans la région. Claude-Alain Baume a tenu aussi à souligner un autre problème, celui des îlots centraux. Par ailleurs, il est bien conscient de la planification qui doit être faite par nos autorités pour développer les pistes cyclables. Il estime toutefois qu’il ne faut pas s’interdire « d’aller plus vite » dans ce dossier…

L’association PRO VELO Jura propose différentes sorties pour agrémenter les balades à vélo, un élément « important », selon Claude-Alain Baume. Ce dernier note que l’arrivée massive des bicyclettes électriques dans la région a rendu la pratique du deux-roues beaucoup plus accessible. /mle