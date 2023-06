Monde de Couleurs « de retour aux sources »

Monde de Couleurs doit également composer dans un secteur en pleins travaux avec le chantier de la place des Bennelats qui jouxte le site. « Ça nous a posé de vrais défis au niveau de l’emplacement. Le parc est déjà petit, mais avec les travaux, c’est encore plus restreint. À certains endroits, on ne savait pas si toute notre logistique passerait. Mais finalement tout s’est achevé à temps dans ces zones », raconte le responsable de la logistique Antonio Orefice. « Ils nous ont vraiment rendu service. Quand on a vu les travaux autour du parc, on a eu un peu peur. Finalement, on cohabite ! », renchérit Jess Gerber après avoir résolu le casse-tête de la disposition des différents exposants. Désormais place à la fête au cours de laquelle les organisateurs espèrent attirer 15'000 visiteurs sur les deux jours. /jpi