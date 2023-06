Le monde paysan accueille les Jurassiens

Agriculteurs et Jurassiens se sont retrouvés dans trois exploitations de la Vallée de Delémont. A l’occasion de la journée nationale des portes ouvertes à la ferme, trois familles ont accueilli le public à Courroux et Courcelon le long d’un même parcours. Soutenue par AgriJura, la manifestation a connu un beau succès. Selon les estimations fournies, environ 2500 personnes ont visité les exploitations. Le beau temps et les nombreuses animations ont attiré le public. Marc Kury, collaborateur à la Chambre jurassienne d’agriculture et responsable de l’organisation, relève la diversité dans les productions présentée avec l’élevage chevalin, caprin et les vaches laitières. Sur la ferme de la famille Eicher, les enfants ont surtout apprécié les balades à poneys et les tracteurs à pédale. /ncp