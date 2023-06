Loi climat : notre débat

Le peuple se prononce le 18 juin sur la Loi climat. Le texte ancre dans la loi un objectif, celui de la neutralité climatique d’ici 2050 en réduisant au minimum la consommation de pétrole, de gaz et de charbon. Pour y parvenir, la loi prévoit deux mesures : des aides pour les personnes qui remplacent leur chauffage et les entreprises qui investissent dans des technologies respectueuses du climat. L’UDC s’y oppose. Elle estime que de tout miser sur l’électricité va engendrer une explosion des couts.

RFJ ouvre le débat ce lundi dans La Matinale. A suivre en direct et en vidéo dès 7h35 avec Marie-Anne Etter, membre du comité interpartis jurassien - oui à la Loi climat et secrétaire régionale du WWF Jura, et Alain Koller, président du comité jurassien contre la Loi climat et président de l'UDC Jura. /sma-gtr