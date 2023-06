Pure Politique : la destitution des membres d’autorités sous la loupe

Faut-il pouvoir destituer des membres du Gouvernement, d’autorités judiciaires et d’exécutifs communaux en cas de dysfonctionnement, faute grave ou incapacité durable ? Les Jurassiens le décideront dans les urnes le 18 juin prochain. Pure Politique ouvre le débat, mercredi 7 juin à 18h20.



Le député UDC Yves Gigon, favorable à une modification de la Constitution, et le président des Jeunes PLR Anael Lovis, opposé au texte, sont les invités de notre émission. Ils feront part de leurs arguments respectifs en faveur du « oui » et du « non ».

Pure Politique sur la destitution de membres d’autorités est donc à suivre mercredi 7 juin à 18h20, en direct sur RFJ et en vidéo sur notre site. /rch